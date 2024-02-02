Транспорт 02 февраля 2024, 10:59 Официальную карту трамвайной сети представили в Москве Собянин: в Москве создали официальную схему трамвайной сети РИА «Новости»

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В Москве создали официальную схему трамвайной сети. Ее уже начали размещать на станциях метро, которые расположены недалеко от трамвайных линий, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В столице развитая сеть трамваев — они ежедневно курсируют по 35 маршрутам. Теперь все остановки каждого из них есть на схеме», — рассказал он.

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Чтобы сделать схему максимально удобной для горожан и гостей города, на карту нанесли маршруты метро, МЦК и МЦД. Также на ней указали железнодорожные вокзалы и станции водного транспорта. Трамвайные линии обозначили разными цветами. Для удобства на карте указали интервалы движения трамваев.

Кроме того, на схеме обозначили парки, реки и культурные объекты. Дополнительно выделили трамвайные маршруты, пролегающие через живописные районы Москвы.

В минувшем году в столице электробусы вышли на 39 новых маршрутов. Их протяженность составила 450 километров.