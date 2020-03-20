Одну ветку московского метро временно закроют с 20 марта

Движение поездов по Некрасовской линии метро в Москве перекроют 20 марта с 21:00. Розовая ветка будет закрыта для пассажиров для подключения шести новых станций.

Временно закроются станции «Лухмановская», «Некрасовка», «Улица Дмитриевского» и «Косино», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Также изменится схема работы поездов в Новокосине, Косино-Ухтомском и Некрасовке. Движение поездов по розовой ветке столичной подземки вновь откроется 24 марта в 05:30.

Для удобства пассажиров на время закрытия станций будут работать бесплатные компенсационные автобусы. Они будут курсировать от станции метро «Выхино» до «Некрасовки» с 05:30 до 02:00. Поскольку у «Косино» остановка не предусмотрена, то пассажиры смогут воспользоваться остановкой у «Лермонтовского проспекта».

В начале марта на платформе wi-fi.ru московского метрополитена запустили проект Политехнического музея. Теперь во время поездки пассажиры метро смогут узнать необычные факты из научного мира. Например, что такое сверхновая звезда, из чего состоит все живое или какой вкус у протона.