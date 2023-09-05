Эксклюзив 05 сентября 2023, 23:00 Одну из главных дорог ДНР торжественно открыли после ремонта Участок трассы Амвросиевка — Мариуполь торжественно открыли в ДНР после ремонта

Читать 360tv в

В ДНР открыли после ремонта одну из главных транспортных артерий региона — участок трассы Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь. На месте торжественных мероприятий побывала корреспондент «360» Елена Кононова.

Дорожники привели в порядок более 60 километров трассы. Строителям было непросто — дорогу не ремонтировали с 80-х годов. Вдоль магистрали пришлось производить разминирование, а само покрытие было сильно повреждено из-за попадания снарядов. На объекте круглосуточно работали более 700 человек и 300 единиц техники.

Реклама

Новая дорога свяжет несколько десятков населенных пунктов.

«Для жителей новых регионов каждый построенный или восстановленный объект — это в первую очередь символ. Символ возрождения с помощью всей нашей большой страны», — написал в своем Telegram-канале зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Капитальный ремонт дороги провели в рекордные сроки — за четыре месяца.