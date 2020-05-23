Один из главных сервисов аренды авто подал заявление о банкротстве

Hertz Global Holdings и ряд дочерних компаний сервиса в США и Канаде добровольно подали ходатайство в суд по делам о банкротстве и реорганизации. Однако в процедуру по главе 11 кодекса о банкротстве не включены основные операционные регионы компании — Европа, Австралия, Новая Зеландия — и франчайзинговые структуры.

Из-за пандемии коронавируса у Hertz резко сократились бронирования и упала выручка.

Несмотря на реорганизацию все офисы и площадки сервиса продолжают обслуживать клиентов. К ним относятся Hertz, Dollar, Thrifty, Firefly, Hertz Car Sales и дочерние компании Donlen.

«Ожидается, что все бронирования, ваучеры, а также программы лояльности для клиентов, включая бонусные баллы, будут сохранены. Клиенты могут рассчитывать на такой же высокий уровень обслуживания и надежности», — говорится в сообщении компании.

Сервис будет сохранять на уровне и новые инициативы, в том числе, протоколы санитарной обработки Hertz Gold Standard Clean. Они необходимы для обеспечения дополнительной безопасности во время коронавируса.

На момент подачи заявления о банкротстве компания располагала более чем миллиардом долларов наличными. Эта сумма нужна для поддержания текущей деятельности. Во время реорганизации Hertz может нуждаться в дополнительных средствах.

В апреле в Hertz уволили около 10 тысяч сотрудников в Северной Америке на фоне пандемии. А месяцем ранее компания начала отправлять работников в неоплачиваемые отпуска.