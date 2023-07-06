06 июля 2023, 19:19
Очередной поезд «Балтиец» создали для метро Петербурга
В петербургском метро будет курсировать еще один новый состав «Балтиец». Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Это будет уже 14-й поезд, который создали для нужд подземки на Октябрьском электровагоноремонтном завод. В настоящее время происходит самое масштабное за последние 30 лет обновление подвижного состава.
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«Зарекомендовал себя новый состав исключительно с положительной стороны. Пассажирам нравится ездить в новом составе, поскольку и интерьер более комфортный, и эргономика для машинистов комфортна», — сказал начальник Петербургского метрополитена Евгений Козин.
Отмечается, что «Балтийцев» отдадут под управление женщин. Первая представительница уже закончила обучение на машиниста и вскоре выйдет в свой первый рейс.
Метро
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