Транспорт 06 июля 2023, 19:19 Очередной поезд «Балтиец» создали для метро Петербурга

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В петербургском метро будет курсировать еще один новый состав «Балтиец». Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Это будет уже 14-й поезд, который создали для нужд подземки на Октябрьском электровагоноремонтном завод. В настоящее время происходит самое масштабное за последние 30 лет обновление подвижного состава.

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«Зарекомендовал себя новый состав исключительно с положительной стороны. Пассажирам нравится ездить в новом составе, поскольку и интерьер более комфортный, и эргономика для машинистов комфортна», — сказал начальник Петербургского метрополитена Евгений Козин.

Отмечается, что «Балтийцев» отдадут под управление женщин. Первая представительница уже закончила обучение на машиниста и вскоре выйдет в свой первый рейс.

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