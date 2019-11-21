Очереди из водителей в наркодиспансеры назвали искусственно созданной проблемой

«У нас государство сначала что-то делает, а потом думает, что же оно все-таки сделало. Это делается для того, чтобы собрать денег», — уверен он.

Жители Урала встали в очередь за справками для водительских прав. На улице -19 Подробнее

Если сейчас справка стоит 1500 рублей, то потом за нее придется отдать более семи тысяч рублей. Такой скачок произойдет из-за изменения правил.

Кроме того, автолюбителям придется столкнуться с очередями, которые и так раньше были немаленькими, отметил эксперт. И до этого россияне сидели по полдня у нарколога ради трех вопросов. А теперь нужно сдавать еще больше анализов, проходить полное медицинское обследование, в том числе психологическое. Форманчук недоумевает, зачем женщине нужно посещать гинеколога, чтобы сесть за руль.

Автоэксперт поддержал стоящих в очередях россиян, отметила «Газета.ru». Он призывает водителей подумать о получении справки как можно раньше, если вскоре закончится срок действия прав.

С 22 ноября в России изменятся правила получения медицинских справок для водителей. Теперь им в обязательном порядке нужно будет сдавать анализы крови и мочи. А цены на справки от наркологов обещали увеличить в несколько раз.