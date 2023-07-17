Транспорт 17 июля 2023, 20:47 Очередь машин на Керченской переправе ликвидируют до конца суток Глава Крыма Аксенов: очередь машин на Керченской переправе ликвидируют до конца дня РИА «Новости»

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Более 700 автомобилей продолжают ждать переправы через Керченский пролив со стороны Крыма, очередь планируют ликвидировать в течение суток. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

«Рассчитываем в течение суток полностью ситуацию разрешить и очередь ликвидировать», — сказал он.

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По словам Аксенова, сейчас в Керчи стоят 321 легковой автомобиль, 255 грузовых машин, 129 грузовиков находятся в порту.

Глава региона напомнил, что 17 июля перевезли более 255 грузовых автомобилей и 20 гражданских автобусов. Для этого задействовали семь паромов.

После теракта на Крымском мосту Минтранс республики объявил о работе паромной переправы только на грузовые машины. Водителей легкового транспорта попросили использовать сухопутный коридор через новые территории.

Два взрыва прогремели на Крымском мосту в ночь на 17 июля. Жертвами атаки стала семейная пара из Белгородской области,