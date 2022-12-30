Транспорт 30 декабря 2022, 12:05 Очередь из машин образовалась с двух сторон Крымского моста Глава Керчи Брусаков: пробка перед Крымским мостом растянулась на час РИА «Новости»

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Очередь из легковых машин образовалась в Керчи перед Крымским мостом. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава города Святослав Брусаков.

«Время ожидания не более часа», — отметил он.

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Также глава Керчи рассказал, что, помимо пробки из легковых машин, в городе выявили очередь из грузовых автомобилей. Те ждут отправки на паромной переправе.

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По словам Брусакова, к 30 декабря ситуация с выездом этого транспорта с территории полуострова все же улучшилась. Он сказал, что к 11 часам в очереди скопилось около 200 машин. Мэр Керчи пообещал, что текущих участников пробки переправят на другой берег Керченского пролива 30 декабря.

По словам властей Краснодарского края, с противоположной, материковой стороны Крымского моста, также образовался затор. Представители местного оперштаба добавили, что сейчас в очереди находятся около 1,2 тысячи легковых автомобилей. Сама пробка растянулась примерно на три километра.