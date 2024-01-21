Транспорт 21 января 2024, 19:18 Очередь из 500 автомобилей образовалась перед Крымским мостом Проезда по Крымскому мосту ждут 500 автомобилей со стороны Тамани и Керчи РИА «Новости»

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Вечером в воскресенье, 21 января, на Крымском мосту скопилась очередь из 500 автомобилей, которые ожидают проезда по переправе. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.

Со стороны Тамани стоят 300 машин, время ожидания проезда составляет около часа. В очереди со стороны Керчи — 180 автомобилей. Водителям, ожидающим на полуострове, также придется подождать около часа.

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К 19:00 все автомобили со стороны Крыма проехали по мосту. Со стороны Тамани осталось 130 машин.

Днем украинские военные атаковали полуостров тремя авиационными ракетами. Средства ПВО ликвидировали все воздушные цели.

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