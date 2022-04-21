Обвал авторынка на 80% спрогнозировали в России в апреле

Гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что в апреле российский авторынок снизится на 80%, поскольку менеджеры автосалонов не могут предложить машину дешевле одного миллиона рублей. Об этом написала «Газета.ru».

«Еще не все так плохо. 80% [падения авторынка] — еще нормально. Может потом и 90% будет», — сказал Целиков, ссылаясь на статистику постановки на учет автомобилей в МРЭО ГИБДД.

В настоящий момент ассортимент машин в автосалонах состоит из того товара, который был ввезен в страну еще до марта.

«Ассортимент не привлекает покупателей. Цены не снижают, иначе шоурумы останутся пустыми. Пока ситуация не нормализуется. Все зависит от завершения спецоперации, только после этого можно что-либо прогнозировать», — сказал автоэксперт.

Среди автомобилей, которые дешевле одного миллиона рублей, в автосалоне можно найти лишь Lada Granta. Седан Lada Vesta в базовой версии можно забрать за один миллион 144 тысячи рублей.