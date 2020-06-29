Общественный транспорт защитят от хакеров

Для транспортной инфраструктуры на федеральном уровне сделают защиту от хакеров. Это единая система мониторинга, которая в режиме онлайн будет выявлять потенциальные атаки и сбои в работе оборудования.

Как написала газета «Известия», это позволит составить общую картину защищенности всех транспортных систем в целом, а не на локальном уровне. Ведь для этой отрасли характерны потоки «больших данных», которые необходимо обрабатывать очень быстро.

В то время как многие транспортные компании могут сами контролировать свое состояние и поддерживать штатный режим работы, при активных внешних атаках или при внутренних сбоях их работоспособность нужно отслеживать и исправлять ошибки «надсистемно». Федеральный уровень контроля особенно актуален, когда «умные» технологии все больше задействованы в инфрастуктуре.

Разработка единой среды мониторинга защищенности (ЕСМЗ) входит в федеральный проект «Информационная безопасность». Минтранс организует тендер в этом году, на разработку планируется потратить 732 миллиона рублей.