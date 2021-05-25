Общественный транспорт в Париже станет бесплатным. Такая госпрограмма реализована уже в 30 городах Франции, сообщил канал BBC.

Отмечается, что в Дюнкерке местные жители не платят за общественный транспорт с 2018 года. В городе ощутимо улучшилась ситуация с выбросами углерода, так как многие автолюбители стали ездить на автобусах. В целом число поездок на общественном транспорте в городе выросло на 60%. Средства на обеспечение бесплатного проезда власти компенсируют увеличением налогов для местных бизнесменов, написало ИА НСН.

Заместитель мэра Парижа и кандидат в президенты столичного региона Одри Пульвар в предвыборной программе отметила, что планирует внедрить систему бесплатного проезда. Ученики школ и студенты младше 18 лет перестали платить за проезд на автобусах с прошлого года. Для всех горожан эту программу реализуют до 2026 года.