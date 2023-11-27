Транспорт 27 ноября 2023, 10:01 Общественный транспорт в Крыму из-за шторма начал работать в режиме выходного дня Общественный транспорт в Крыму перевели на режим выходного дня из-за непогоды РИА «Новости»

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Общественный транспорт в Крыму начал работать 27 ноября в режиме выходного дня. Такое решение власти приняли из-за непогоды. Об этом заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

«Сегодня, 27 ноября, общественный транспорт в городах и районах работает в режиме выходного дня. Просим учитывать данную информацию при планировании поездок», — отметил он.

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Советник главы Крыма Олег Крючков также обратился к жителям региона с просьбой не выезжать из дома. Он предупредил, что на дорогах работают аварийные бригады, которые устраняют последствия непогоды.

«Просим жителей Крыма не выезжать сегодня на улицы и дороги на личном транспорте», — указал Крючков.

Шторм на юге России привел к отключениям света на территории Крыма, ветер срывал крыши со зданий, самолеты не могли приземлиться в аэропортах. Синоптики предположили, что «шторм века» начнет стихать 28 ноября, по их прогнозам, ветер уменьшится до 20 метров в секунду.