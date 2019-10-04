Общественный транспорт Подмосковья поздравит пассажиров с 90-летием региона

Перевозчики общественного транспорта Подмосковья 6 октября поздравят пассажиров с 90-летием региона. Для них приготовят угощения и выступления музыкантов. В этот день автобусы будут ходить по расписанию выходного дня.

На маршрутах в Долгопрудном, Химках, Люберцах, Мытищах и Королеве с 12:00 до 18:00 пассажиров угостят чаем и шоколадом. На остановках общественного транспорта выступят музыканты, которые исполнят песни о Подмосковье.

Мострансавто» на своих маршрутах поздравит пассажиров по аудиоинформаторам.

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«Такие поздравления внесут вклад в создание праздничной атмосферы в регионе», — отметили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для качественного обслуживания пассажиров с водителями, кондукторами и диспетчерами провели дополнительные инструктажи.

Ежедневно областные автобусы перевозят порядка 2,5 миллиона пассажиров.

В праздничные дни в транспортных средствах области регулярно звучат поздравления: 8 Марта женщинам дарили цветы, в дни майских праздников на многих маршрутах пассажиры могли услышать краткие информационные справки о местах Подмосковья, где шли сражения Великой Отечественной войны, поздравления ветеранам с Днем Победы, 1 сентября в салонах автобусов пассажиров поздравляли с Днем знаний.

С 2001 года День Московской области отмечается в первое воскресенье октября.