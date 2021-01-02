Общественный транспорт Москвы усилил меры безопасности в праздники

В московском транспорте усилили меры безопасности во время новогодних каникул. Пассажиров просят отнестись к проверкам с пониманием.

«В праздничные дни мы усилили меры безопасности на наземном транспорте, в метро, МЦК, МЦД и на автовокзалах — в вестибюлях и на станциях работает на 20% больше дежурных, полицейских и кинологов с собаками», — сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

В общественном транспорте во время новогодних каникул чаще проверяют оставленные пакеты, сумки и подозрительные предметы. Пассажиров могут останавливать в зоне досмотра. В пресс-службе департамента транспорта просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам.

В Москве со 2 января выросли цены на проезд в общественном транспорте. Разовая поездка в метро стала дороже на два рубля, а стоимость одного из самых популярных видов проездного, на 30 дней, изменилась на 3,5% — с 2179 до 2245 рублей.