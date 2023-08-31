Транспорт 31 августа 2023, 11:35 Общественники предложили закрыть автосалонам и перекупщикам лазейку в законодательстве при продаже машин Замглавы НАС Шапарин: уведомление ГИБДД о продаже авто закроет лазейку в законах РИА «Новости»

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Национальный автомобильный союз попросил МВД России обязать продавцов машин сообщать о сделках в ГИБДД. Вице-президент организации Антон Шапарин объяснил в эфире радио «Комсомольская правда», что это позволит закрыть лазейку в законодательстве для езды на незарегистрированных авто. Его процитировал RT.

По его словам, из-за формулировок в правилах регистрации транспортных средств некоторые категории автовладельцев могли пользоваться машинами без ПТС и не получать штрафы. Покупатели сталкивались с проблемами при попытке зарегистрировать машину — при походе в ГИБДД им требовались данные прежних владельцев.

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«И тут возникает интересный квест. А ты пойди „перекупа“ найди», — сказал замглавы НАС.

Этим недочетом в законодательстве активно пользовались перекупщики и владельцы автосалонов, сказал Антон Шапарин. Он уточнил в разговоре с «Известиями», что около 15% машин на популярном сайте объявлений не поставили на учет в Госавтоинспекции. Из 10 тысяч таких авто только 134 на ходу.