Общественники предложили установить общие нормы габаритов клади в самолетах

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) выступило с инициативой зафиксировать законодательно минимальный размер провоза ручной клади в самолетах на уровне 100 сантиметров по сумме трех измерений. Это следует из письма организации в Минтранс. С копией документа ознакомилась газета «Известия».

Общероссийское объединение пассажиров проанализировали данные 26 крупнейших перевозчиков России по условиям провоза животных, ручной клади и багажа.

Выяснилось, что этот параметр у российских перевозчиков варьируется от 90 до 120 сантиметров. В действующем законе установлен минимальный размер по весу ручной клади в пять килограммов, но ограничений по габаритам нет.

В связи с этим глава ООП Илья Зотов в послании Минтрансу заявил, что справедливо было бы установить требование по габаритам для бесплатного провоза. По его мнению, это повысит качество услуг перевозчиков.

Также общественники предложили ограничить законодательно максимальный тариф на провоз домашних животных в самолетах. По данным ООП, минимальная и максимальная стоимость этой услуги сегодня в отрасли отличается в восемь раз.

Дороже всего перевезти животных будет авиакомпанией «Ямал» (6,5 тысячи рублей), дешевле всего — «Газпром авиа», «Ангара», «КрасАвиа».

Газета направила запрос в Минтранс.