Общественникам разрешат наблюдать за сдачей экзамена по вождению

Такая норма вошла в новый административный регламент по проведению экзаменов и выдаче водительских удостоверений.

В МВД сообщили, что для повышения объективности проведения экзамена в машине помимо экзаменатора смогут находиться представители общественных объединений, а также «иные должностные лица органов внутренних дел». На это обратил внимание портал Ura.ru.

На практике такое происходило и раньше — в учебную машину подсаживался инструктор по вождению и напарник экзаменатора. Кроме того, действия ученика автошколы фиксируются на видео.

В новом административном регламенте процедура проведения теоретический части экзамена останется без изменений, уточнили в МВД.

Маршруты для сдачи практической части экзамена будут представлять собой перечень дорог и улиц. Маршруты с заранее определенной последовательностью поворотов и разворотов исключат из практического экзамена.