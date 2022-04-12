Общественная палата РФ предложила не использовать фотовидеофиксацию для штамповки штрафов

В Общественной палате РФ предложили обсудить инициативу, связанную с системами фотовидеофиксации, которые в последнее время превратились в средство зарабатывания на автомобилистах. Об этом написала «Парламентская газета».

По словам зампреда Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александра Холодова, контроль за камерами осуществляют многие органы власти, но их полномочия разделены неясно. Основная задача таких систем — профилактика нарушений ПДД и снижение числа жертв в авариях, а не штамповка штрафов.

«При этом ведется активная законотворческая деятельность, в первую очередь с точки зрения юридических последствий фотовидеофиксации, но четкого регулирования все еще нет», — сказал он.

В связи с появлением вопроса об урегулировании дорожных камер в Общественной палате 12 апреля пройдет обсуждение. Участвовать в заседании будут члены Совфеда, депутаты Госдумы, представители МВД и Ространснадзора.