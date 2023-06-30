Транспорт 30 июня 2023, 10:48 Общедоступную парковку открыли на юго-востоке Москвы Общедоступную парковку на 35 машин открыли на улице Коновалова на юго-востоке Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Общедоступная парковка появилась по адресу улица Коновалова, дом 9, корпус 2 на юго-востоке Москвы вместо незаконной стоянки, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

На территории площадью 690 квадратных метров была организована автостоянка. Участок заасфальтировали и частично огородили металлическим забором. Иван Бобров Начальник Госинспекции по недвижимости

По его словам, документов на землю у бывших владельцев незаконной стоянки не было, а разрешение на монтаж будки охраны и забора город не выдавал.

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Сейчас на этом месте организовали парковку на 35 машин со свободным въездом и выездом.

Ранее стало известно о том, что владельцы электрокаров смогут бесплатно останавливаться на региональных парковках в Подмосковье.