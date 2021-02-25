Обновленный внедорожник Pajero Sport скоро появится в России

Компания Mitsubishi Motors представила в России новую версию внедорожника Pajero Sport. Продажи начнутся в мае. Об этом сообщило ИА Nation News.

Автомобиль увеличился в размерах: его длина теперь чуть более 4,8 метра, ширина — 1,8 метра, высота — 1,8 метра. Дорожный просвет машины — 218 миллиметров. Немного изменился и дизайн: появились хромированные детали, которые делают внедорожник изысканнее.

Также машина получила 8-дюймовую цифровую приборную панель и мультимедиа систему Mitsubishi Connect с 8-дюймовым экраном.