Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport приедет в Россию

По данным издания, модель оснащена трехлитровым бензиновым движком мощностью 209 «лошадок», который будет работать вкупе с восьмиступенчатым «автоматом».

Новинка получила бортовой компьютер с многофункциональным дисплеем, систему мониторинга давления воздуха в шинах, а также дистанционное управление аудиосистемой, систему курсовой устойчивости и многое другое.

Презентация внедорожника состоялась прошлым летом в Таиланде. Mitsubishi Pajero Sport отличает большое количество хромированных деталей, расширенные колесные арки и заостренные линии капота, которые находятся на уровне радиаторной решетки.