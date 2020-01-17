Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport приедет в Россию
В России появится новинка японского автопрома — обновленный внедорожник Pajero Sport от концерна Mitsubishi. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на базу Росстандарта.
По данным издания, модель оснащена трехлитровым бензиновым движком мощностью 209 «лошадок», который будет работать вкупе с восьмиступенчатым «автоматом».
Новинка получила бортовой компьютер с многофункциональным дисплеем, систему мониторинга давления воздуха в шинах, а также дистанционное управление аудиосистемой, систему курсовой устойчивости и многое другое.
Презентация внедорожника состоялась прошлым летом в Таиланде. Mitsubishi Pajero Sport отличает большое количество хромированных деталей, расширенные колесные арки и заостренные линии капота, которые находятся на уровне радиаторной решетки.