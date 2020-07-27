Обновленный Renault Kaptur 2020 стал более скоростным

Новый силовой агрегат рассчитан на 1,3 литра. Его мощность — 150 л. с. Двигатель сочетается с вариатором от японской фирмы Jatco. У машины сохранился полный привод. Расход топлива понизился почти до семи литров.

По словам производителей, трансмиссия имитирует работу автоматической коробки передач. Также отмечается, что больше нет механической коробки передач.