Обновленный рейтинг самых продаваемых машин в Китае представили эксперты

Автоэксперты составили топ наиболее продаваемых марок автомобилей в Китае в первом квартале 2021 года. Среди лидирующей пятерки оказалась лишь одна китайская модель. Об этом рассказал NJcar.

Вместе с тем китайский автопром поднял производство машин до 6,5 миллиона моделей в год.

Безусловным лидером стал седан Nissan Sylphу, его купили более 124 тысяч автолюбителей. Следом расположился собранный китайский Haval H6, количество продаж этого автомобилей выросло до 113 тысяч. Завершающим в рейтинге оказался Volkswagen Lavidа, который теперь можно будет увидеть на дорогах куда чаще. За указанный промежуток их реализовали 97 тысяч единиц, добавило ИА Nation News.