Обновленный кроссовер XC60 представила компания Volvo

Накануне шведский автомобилестроитель Volvo презентовал обновленную версию кроссовера XC60. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным издания, модель оснастили новым мультимедийным комплексом с операционной системой Android и модернизированным комплексом помощи водителю ADAS. Также новинка получила оригинальные колесные диски и измененную радиаторную решетку. Отмечается, что старт продаж авто намечен на май этого года.