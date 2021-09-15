Обновленный кроссовер Mazda CX-5 вышел в продажу в США

Компания Mazda выпустила обновленный кроссовер CX-5. Пока модель можно приобрести лишь в США, но в ближайшее время она появится и на европейском рынке. Об этом сообщило РИА ФАН.

У нового автомобиля увеличили воздухозаборник, установили радиаторную решетку с новым узором. Также модель получила модернизированные диодные ходовые огни и новые фонари сзади. Автомеханики также перенастроили подвеску. Благодаря этому в салоне автомобиля стало намного тише. Также теперь шестиступенчатая коробка передач работает гораздо плавнее, чем в предыдущей версии кроссовера.