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    15 сентября 2021, 13:41

    Обновленный кроссовер Mazda CX-5 вышел в продажу в США

    Арина Бобкова

    Компания Mazda выпустила обновленный кроссовер CX-5. Пока модель можно приобрести лишь в США, но в ближайшее время она появится и на европейском рынке. Об этом сообщило РИА ФАН.

    У нового автомобиля увеличили воздухозаборник, установили радиаторную решетку с новым узором. Также модель получила модернизированные диодные ходовые огни и новые фонари сзади.

    Автомеханики также перенастроили подвеску. Благодаря этому в салоне автомобиля стало намного тише. Также теперь шестиступенчатая коробка передач работает гораздо плавнее, чем в предыдущей версии кроссовера.