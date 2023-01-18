Транспорт 18 января 2023, 15:50 Обновленный кроссовер Hyundai Palisade появился на российском рынке

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Рестайлинговый внедорожник южнокорейского автопроизводителя Hyundai появился на российском рынке. Об этом сообщила «Российская газета».

Стоимость обновленной модели кроссовера Hyundai Palisade в России доходит до 6,5 миллиона рублей.

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По данным «Известий», изменения коснулись салона автомобиля. Так, третий ряд сидений оснастили подогревом, а экран мультимедиа на приборной панели увеличили до 12,3 дюйма.

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