18 января 2023, 15:50
Обновленный кроссовер Hyundai Palisade появился на российском рынке
Рестайлинговый внедорожник южнокорейского автопроизводителя Hyundai появился на российском рынке. Об этом сообщила «Российская газета».
Стоимость обновленной модели кроссовера Hyundai Palisade в России доходит до 6,5 миллиона рублей.
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По данным «Известий», изменения коснулись салона автомобиля. Так, третий ряд сидений оснастили подогревом, а экран мультимедиа на приборной панели увеличили до 12,3 дюйма.
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