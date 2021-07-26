Обновленный Kia Cerato готовят к продаже на российском рынке

Южнокорейская автомобильная компания Kia объявила о продаже обновленной модели Cerato на российском рынке. Предполагается, что уже в сентябре автолюбители смогут познакомиться с новинкой, либо приобрести ее. Об этом написало издание «Автоновости дня».

Известно, что седан Cerato уже получил Одобрение типа транспортного средства. В машине установили двигатели на 1,6 и 2,0 литра мощностью 128 и 150 лошадиных сил, сообщило РИА ФАН.

Собираться рестайлинговый экземпляр будет на предприятии «Автодор» в Калининградской области. Подробную информацию о ценах опубликуют позже.