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    26 июля 2021, 18:58

    Обновленный Kia Cerato готовят к продаже на российском рынке

    Оксана Лавнюженко

    Южнокорейская автомобильная компания Kia объявила о продаже обновленной модели Cerato на российском рынке. Предполагается, что уже в сентябре автолюбители смогут познакомиться с новинкой, либо приобрести ее. Об этом написало издание «Автоновости дня».

    Известно, что седан Cerato уже получил Одобрение типа транспортного средства. В машине установили двигатели на 1,6 и 2,0 литра мощностью 128 и 150 лошадиных сил, сообщило РИА ФАН.

    Собираться рестайлинговый экземпляр будет на предприятии «Автодор» в Калининградской области. Подробную информацию о ценах опубликуют позже.