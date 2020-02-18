Обновленную Hyundai Solaris представили в России

До конца февраля автолюбители смогут стать обладателями обновленной Hyundai Solaris. Машину представили на петербургском заводе. Присутствующие оценили новую решетку радиатора, бамперы и «начинку» авто.

Автомобиль оснастили двигателем на 1,4 литра мощностью 100 лошадиных сил. При этом в машине есть 1,6-литровый агрегат, развивающий 123 лошадиные силы, пишут «Известия». Обновленную Hyundai Solaris можно будет купить с механикой или же с шестиступенчатым автоматом.

Разработчики сделали в Solaris новые бамперы, а решетка радиатора получила сетчатый рисунок. Водителей ждут светодиодные фонари и фары. Более того, в авто будет большой экран с мультимедийной системой «Яндекс-Авто». Дизайн дисков тоже обновили, а зеркала теперь будут складываться автоматически.

Продажа новой Hyundai Solaris должна начаться до конца февраля. Стартовую стоимость автомобиля должны озвучить позднее. В начале февраля Hyundai и KIA решили полностью остановить сборку машин в Южной Корее из-за коронавируса. В России начали опасаться, что цены на машины взлетят, но на петербургском заводе заверили, что этот шаг никак не скажется на россиянах.