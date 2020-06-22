Обновленный хетчбек Kia Rio X-Line заметили на дорогах Петербурга

По данным издания, модель заметили в Санкт-Петербурге на Кольцевой автомобильной дороге. Отмечается, что машина получила обновленные фары, а также видоизменные бамперы и декоративные воздуховоды.

Кроме того, новинку оснастили мультимедийной системой с расширенным функционалом и увеличенным экраном. Предполагается, что Kia Rio X-Line появится в автосалонах либо в конце 2020 года либо в начале 2021.

Ранее немецкая компания Volkswagen объявила о запуске серийного производства нового купе-кроссовера Nivus. Выпуск машин уже начался в Бразилии. В следующем году их начнут производить в Испании.