Транспорт 31 августа 2023, 19:08 Обновленный автобус сможет выйти на улицы Петербурга в 2024 году

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Новая версия обновленного пассажирского автобуса может выйти на улицы Санкт-Петербурга в следующем году. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

В транспорте изменили систему охлаждения двигателя — на смену гидравлическим приводам пришли электрические. Это позволит исключить возможность протечек масла, благодаря чему повысится безопасность.

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Отмечается, что сейчас специалисты проводят обкатку автобуса на полигонах. Если все тесты пройдут успешно, новая машина выйдет на городские маршруты в 2024 году.