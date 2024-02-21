21 февраля 2024, 13:09
Обновленные кроссоверы Jolion начали продавать в России
На российский рынок вышли обновленные кроссоверы Jolion от Haval. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сайт «Китайские автомобили».
Новые автомобили стоят в минимальной комплектации от двух миллионов рублей, что на 30 тысяч больше цены предыдущей модели. У рестайлинговой версии изменились бамперы и решетки радиаторов. Кроме того, появились черные пластиковые элементы на кузове и спойлер.
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Объем двигателя — 1,5 литра, мощность — 143 лошадиных силы у модели с передним приводом и 150 — у полноприводных.
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