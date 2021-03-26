Обновленные электрокары Model S и Model X от Tesla получат сенсорную коробку передач

Компания Tesla оснастит сенсорной коробкой передач обновленные версии машин Model S и Model X. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.

Отмечается, что новые электрокары получили 17-дюймовый экран мультимедиа и руль новой формы. По данным издания, поворотники будут срабатывать автоматически в соответствии с маршрутом.

Ранее Tesla поделилась в Тwittеr кадрами испытаний электрического грузовика Sermi, презентация которого состоялась осенью 2017 года.