Транспорт 02 августа 2023, 12:08 Обновленную станцию «Тестовская» откроют в Москве в 2026 году Заммэра Москвы Бочкарев: модернизированную станцию «Тестовская» МЦД-1 запустят в 2026 году Сайт мэра и правительства Москвы

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Создание временной пассажирской инфраструктуры началось на станции «Тестовская» в рамках реконструкции Московского центрального диаметра (МЦД-1). Модернизированную остановку введут в эксплуатацию в 2026 году. Об этом рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

Первая стадия работ уже стартовала. Строители начали формировать временные платформы. Объект готов пока на два процента.

В рамках развития проекта остановочного пункта «Тестовская» МЦД-1 предусмотрено строительство двух подземных вестибюлей со сходами к поездам, реконструкция двух существующих платформ и возведение новой с навесами от атмосферных осадков на всей ее длине. Андрей Бочкарев

Станция позволит горожанам переходить между МЦД-1 и МЦД-4. Жители Мукомольного проезда получат доступ к обновленной транспортной инфраструктуре станции «Тестовская» МЦД-1 и деловому центру Москва-Сити.

Строительство началось в рамках программы развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла.

Ранее стало известно, что почти восемь тысяч элементов навигации установят на станциях новых диаметров.