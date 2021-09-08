Обновленную Skoda Kodiaq представили в Москве

В Москве 7 сентября представили обновленную версию кроссовера Skoda Kodiaq. Внешний вид автомобиля претерпел ряд изменений, благодаря чему машина стала выглядеть более выразительно. Об этом сообщили «Известия».

На автомобиле установили узкие фары с отдельными светодиодными модулями. Также изменения внесены были в радиаторную решетку, она стала шестиугольной. Кроме того, конструкторы расширили воздухозаборники и сделали более рельефные боковины.

На передней панели и дверях автомобиля появилась контрастная строчка и декоративные вставки. Фоновая светодиодная подсветка способна гореть десятью оттенками. Стоимость обновленного автомобиля начинается от 1,9 миллиона рублей, передала «Экономика сегодня».