Обновленную «Ниву» оснастят рулем с подушкой безопасности

По словам инсайдера, «АвтоВАЗ» изначально не смог установить новый руль из-за нехватки денег. Планировалось, что он появится в декабре–январе, однако сроки пришлось перенести. Сейчас концерн ищет поставщика по рулевому колесу.

«Специфика такая, что сейчас не „запихнешь“ подушку в руль. <…> В два месяца могут и не уложиться», — рассказал источник.

По данным информагентства, презентация обновленной «Нивы» состоялась в декабре. Внедорожник получил удобные сиденья с боковой подушкой безопасности, но ее не оказалось в рулевом колесе.