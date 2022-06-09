Обновленную мобильную лабораторию качества моторного топлива представили на конференции «SMART-АЗС 2022» в Москве

На конференции «SMART-АЗС 2022» прошла презентация обновленной мобильной лаборатории качества моторного топлива «Газпром нефти». В основе работы лаборатории лежит принцип внезапности, что помогает получить максимально объективные результаты.

Мобильные лаборатории и бригады пробоотборщиков проверяют параметры топлива на каждой АЗС сети «Газпромнефть» и партнерских станциях не реже раза в месяц.

В отличие от традиционных стационарных лабораторий, где анализ топлива занимает часы и даже дни, мобильный комплекс позволяет провести оценку основных параметров нефтепродукта буквально за полчаса.

«Благодаря многолетней экспертизе и передовым технологиям мы создали одну из самых эффективных систем контроля качества моторного топлива на российском рынке. Проводя ежемесячные внезапные лабораторные проверки на каждой АЗС сети „Газпромнефть“ и партнерских станциях, мы не просто выполняем требование регулятора. Мы обеспечиваем спокойствие наших автомобилистов и надежную бесперебойную работу автотранспорта», — сказал руководитель системы контроля качества и количества нефтепродуктов в сегменте сбыта моторных топлив «Газпром нефти» Виктор Чуяков.

За месяц одна лаборатория успевает проверить до 80 заправок. Каждую из почти полутора тысяч АЗС в стране инспектируют не реже раза в месяц. А если найдут малейшее отклонение — отпуск потребителям немедленно блокируется.

С июня этого года обновленные мобильные лаборатории усилили контроль качества топлива на АЗС в московском регионе.