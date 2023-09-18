Транспорт 18 сентября 2023, 14:04 Обновленная станция и городской вокзал появятся на МЦД-3 Бочкарев: станцию «Ховрино» МЦД-3 реконструируют в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В рамках развития МЦД-3 пройдет реконструкция станции «Ховрино» и строительство московского городского вокзала на базе станции «Грачевская». Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, реконструкция станции «Ховрино» позволит в будущем построить два дополнительных главных пути для запуска высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург». Станции и городские вокзалы будут вписаны в столичный ландшафт для максимального удобства горожан.

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Также в рамках проекта предусмотрели строительство пешеходного перехода через пути МЦД-3 для удобства подхода к станции «Ховрино» и улучшения пешеходной связи между районами Западное Дегунино и Ховрино. Также состоится реконструкция прилегающей улично-дорожной сети общей протяженностью около 1,2 километра.

В рамках развития инфраструктуры МЦД-3 планируется провести реконструкцию станции «Ховрино» и построить городской вокзал на базе станции «Грачевская». Общая площадь городского вокзала с современным пассажирским конкорсом на базе станции «Грачевская» составит порядка шест тысяч квадратных метров. Андрей Бочкарев

Территория проекта займет более 150 гектаров. Она будет ограничена МКАД с севера, улицами Беломорская и Петрозаводская с юга, жилыми микрорайонами Западного Дегунино и промзоной «Коровино» с востока, а Химкинским лесопарком — с запада.

Ранее столичный дептранс рассказал об обновлении станций МЦД-3 Ленинградского направления.