Транспорт 18 января 2023, 11:53 Обновленная модель Kia Mohave появилась на российском рынке

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У российских автомобилистов появилась возможность приобрести рестайлинговую версию южнокорейского внедорожника Kia Mohave. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на профильные СМИ.

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Модель получила трехлитровый дизельный движок мощностью 249 «лошадок», который работает с восьмиступенчатым автоматом. Также авто оснастили системой контроля за полосой движения, датчиками давления в шинах, системой камер кругового обзора и адаптивным круиз-контролем. Стартовая стоимость машины составляет около семи миллионов рублей.