Транспорт 13 сентября 2023, 09:30 Обновление «Яндекс Карт» облегчит расчет пути московским водителям «Яндекс Карты» выпустили обновление для улучшенной геолокации в центре Москвы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Новое обновление приложения «Яндекс Карты» для гаджетов на системе Android поможет улучшить расчет геолокации в центре Москвы. Это особенно актуально для профессиональных водителей и тех, кто проводит много времени за рулем.

Обновление поможет сократить количество сбоев в местоположении, что положительно скажется на качестве навигации.

Реклама

«Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор» умеют считывать геолокацию пользователя по ближайшим точкам доступа Wi-Fi. Это становится особенно важно, когда система GPS в центре Москвы перестает работать.

Обычно ограничение запросов Wi-Fi включено у пользователей по умолчанию. Из-за этого смартфон сканирует точки доступа не чаще двух раз в минуту. Если отключить эту функцию, то сканирование начнет происходить каждые две или три секунды.

Чтобы изменить режим работы гаджета, нужно войти в режим для разработчиков и отключить ограничение запросов Wi-Fi, после подключить мобильный интернет и Bluetooth. Также важно обновить приложение.

Обновление доступно для смартфонов с версией Android 10 и выше, кроме устройств Huawei и Honor.