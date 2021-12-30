Обледеневшие изнутри иномарки из Японии во Владивостоке показали на видео

Во Владивосток морским путем привезли японские иномарки, которые снаружи и изнутри покрылись слоем льда и снега. Замороженные машины в портовом городе сняли на видео.

На кадрах можно заметить, что импортированная машина вся покрыта толстым слоем снега, а весь салон превратился в морозильник. Дверь помята, разбилось стекло.

Автомобили привезли во Владивосток 27 декабря. Их доставили на судне Sun Rio. По неизвестной пока причине во время переправы машины покрылись льдом и снегом.

Предположительно, во время переправы в салон через разбитое стекло могла проникнуть вода. Вероятно, такая машина, что показана на видео, уже не подлежит восстановлению.

Ранее в одном из районов Владивостока жители остались без отопления из-за аварии теплосетей. Около набережной Спортивной гавани прорвало трубу. Это произошло сегодня, при температуре -19 градусов, которая ощущается как -28 градусов. Вскоре все починили и заявили, что тепло дали во все дома, однако некоторые жители так и не получили его.

На прошлой неделе во Владивостоке из-за сильного мороза треснул мост.