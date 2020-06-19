Обходной путь с ж/д путями построили в Мурманске

Длина обходного пути железной дороги — 5,7 километра. Полтора километра трассы строители прокладывали по территории со сложным рельефом. Дорожникам понадобилось взорвать грунт и вывезти его.

Подрядчик также обновляет путь через город Кола. Там укладывают бесстыковой путь на бетонных шпалах. После этого поезда будут меньше шуметь и производить не так много вибрации.

Открыть движение по обходному пути планируется в ближайшее время. Это произойдет после выполнения всего комплекса путевых работ.

Железнодорожное сообщение с Мурманском прервалось 1 июня после обрушения моста на перегоне Кола — Выходной.