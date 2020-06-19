Обходной путь с ж/д путями построили в Мурманске
Завершено строительство обходного пути от станции Выходной до блокпоста Девятый километр в Мурманске. Благодаря этому в город вернется железнодорожное сообщение после обрушения моста. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.
Длина обходного пути железной дороги — 5,7 километра. Полтора километра трассы строители прокладывали по территории со сложным рельефом. Дорожникам понадобилось взорвать грунт и вывезти его.
Подрядчик также обновляет путь через город Кола. Там укладывают бесстыковой путь на бетонных шпалах. После этого поезда будут меньше шуметь и производить не так много вибрации.
Открыть движение по обходному пути планируется в ближайшее время. Это произойдет после выполнения всего комплекса путевых работ.
Железнодорожное сообщение с Мурманском прервалось 1 июня после обрушения моста на перегоне Кола — Выходной.