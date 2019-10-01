Объем сделок по трейд-ин резко вырос в России

По данным крупнейших автодилеров страны, россияне, желая сэкономить, стали все чаще менять свои старые автомобили не по классической схеме (обмен старой машины на новую с доплатой), а покупать также подержанную машину, но более высокого класса.

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«В целом дилер является основным выгодоприобретателем в этой ситуации», — сообщил аналитик «Финама» Алексей Калачев.

Клиент может потерять на продаже машины – обычно стоимость авто занижается при выкупе. Другими словами автомобиль, чья рыночная цена, к примеру, 700 тысяч рублей выкупается за 650 тысяч или даже ниже. Но вместе с этим, благодаря скидке на новый автомобиль эта потеря частично нивелируется, пояснил Калачев.

Официальные автодилеры возлагают большие надежды на рынок машин с пробегом, поскольку спрос покупателей на новые автомобили падает. Именно поэтому, отмечают эксперты, они и усилили борьбу за рынок авто с пробегом.