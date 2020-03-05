Московских водителей предупредили о «цветочных заторах» на 8 Марта

В Москве в преддверии 8 Марта ожидаются пробки. Заторы будут в центральной части города и в местах продажи цветов, рассказали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

«6 марта, в последний рабочий день перед праздником, ждем „цветочные заторы“ у Киевского и Рижского рынков, в центре и на вылетных», — сообщил ЦОДД в Twitter.

Ведомство советует выезжать на автомобиле до 15:00 или после 20:00, а подарки развозить на городском транспорте.

В Москве и Подмосковье 8 марта женщины смогут бесплатно проехать на общественном транспорте. В метро и на МЦК их пропустят сотрудники метрополитена. На МЦД и электричках нужно будет пройти на кассу и оформить бесплатный пропуск.

Также 8 и 9 марта бесплатной будет парковка на столичных улицах. Кроме того, в Подмосковье 8 марта можно будет зайти в 12 музеев, ничего не платя за билет.