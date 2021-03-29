Таксисты предупредили о росте цен на 5–10%

Из-за роста цен на топливо стоимость поездки на такси может вырасти на 5–10%. Об этом «Известиям» заявили в Общественном совете по развитию такси.

В этом случае средний чек за поездку вырастет на 10–15 рублей, указал представитель сервиса заказа такси «Максим» Павел Стенников.

В феврале в Москве из-за транспортного коллапса, вызванного снегопадом, тарифы на перевозку выросли в два-три раза. Сейчас, по данным издания, они остаются на 30–40% выше, чем до повышения.

В других регионах после повышения из-за непогоды тарифы вернулись на прежний уровень. В таксопарках на Дальнем Востоке, в Центральной России и на Урале сообщили, что не меняли расценки с прошлого года.

При этом газ заметно дорожает. За прошедшие четыре месяца пропан-бутановая смесь в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае выросла в цене на 40% — с 20–23 до 28–30 рублей за литр, уточнили в Общественном совете.

Растут цены и на метан. Если в прошлом году кубометр газа стоил 14–16 рублей, то сейчас обходится в 19–20 рублей. Использовать его в такси становится невыгодно, отметил исполнительный директор Ассоциации автомобильных перевозчиков Олег Бекетов.