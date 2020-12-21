Дума рассмотрит закон о развитии автотуризма

В понедельник в Госдуму внесут законопроект о развитии автомобильного туризма. Депутаты во главе с председателем думского комитета по спорту, туризму и делам молодежи Борисом Пайкиным надеются увеличить число придорожных гостиниц в 2-2,5 раза.

Инициатива предусматривает создание автотуристских кластеров — центров притяжения туристов. Создаваться они будут через государственно-частное партнерство и другие механизмы по привлечению внебюджетных средств, заявили ТАСС в комитете.

Там отмечают, что сейчас на 1,5 миллиона километров федеральных трасс приходится лишь 700 придорожных гостиниц и кемпингов. Причем треть из них находится на дорогах «Кавказ» и «Дон».

Из-за этого большинство из 20 миллионов автотуристов выезжают не дальше 400 километров от дома. В создание инфраструктуры и планируют привлечь финансы.

По словам Пайкина, семье из трех-четырех человек путешествие на машине обходится на 30-40% дешевле по сравнению с другими видами транспорта.

«К тому же закрытые границы заставили людей по-другому взглянуть на возможности отдыха на родине», — добавил депутат.

На машине можно попутешествовать и по Подмосковью. Составили для вас топ самых красивых заснеженных усадеб, где можно сфотографироваться и погулять.