Появилась официальная информация о перекрытых улицах в районе Лубянки

«Сохраняются перекрытия на улице Большая Лубянка», — сказано в Twitter ведомства.

С Бульварного кольца перекрыт выезд на Мясницкую улицу.

Также перекрыто движение по Солянскому проезду в сторону Китай-города. Объезд возможен через улицу Забелина.

Перекрытие затронуло и улицу Сретенка.

Стрельба у здания ФСБ России на Лубянской площади началась около 18:00. По данным спецслужбы, в результате один сотрудник ФСБ погиб, нападавшего застрелили. В Минздраве сообщили, что в больницу с ранениями поступили пять человек.

Об инциденте доложили Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Личность стрелка неизвестна. О его мотивах также не сообщалось.