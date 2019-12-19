Появилась официальная информация о перекрытых улицах в районе Лубянки
Спустя три часа после ликвидации стрелка у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, движение в центре города по-прежнему перекрыто. Это следует из сообщений Центра организации дорожного движения столицы.
«Сохраняются перекрытия на улице Большая Лубянка», — сказано в Twitter ведомства.
С Бульварного кольца перекрыт выезд на Мясницкую улицу.
Также перекрыто движение по Солянскому проезду в сторону Китай-города. Объезд возможен через улицу Забелина.
Перекрытие затронуло и улицу Сретенка.
Стрельба у здания ФСБ России на Лубянской площади началась около 18:00. По данным спецслужбы, в результате один сотрудник ФСБ погиб, нападавшего застрелили. В Минздраве сообщили, что в больницу с ранениями поступили пять человек.
Об инциденте доложили Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Личность стрелка неизвестна. О его мотивах также не сообщалось.