Российских водителей предупредили о новом запрете

Российские водители столкнулись с новым запретом. Теперь автоинспекторы наказывают их за шторки и каркасные сетки на передних стеклах.

Как сообщило издание Autonews, о введении новых правил стало известно еще весной. Но раньше инспекторы ГИБДД делали только предупреждение или выписывали штраф на 500 рублей. Теперь они начали выдавать предписание о снятии автомобильных шторок и каркасных сеток. На устранение всех нарушений водителям дают определенный срок.

Причиной ужесточения наказания стало подведение каркасных шторок под определения из Техрегламента о внесении изменений в конструкцию машины. Обзор водителя не должны ограничивать никакие посторонние предметы. В связи с этим запрещается устанавливать шторки, сетки или делать тонировку на передних боковых стеклах.

Ранее в ГИБДД поясняли, что за нарушение правил предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Инспектор может изъять неправильно установленные шторки. Если снять предмет не получается, то водителю дают 10 дней на их демонтаж. Если через 10 дней шторки будут продолжать находиться на стекле, то автоинспекция остановит регистрацию машины.