Эксклюзив 06 марта 2023, 15:28 «Нужно обезопасить себя». Экономист объяснил решение кабмина поддержать закупку 85 импортных судов Экономист Дудчак: закупка иностранных судов для внешних операций обезопасит Россию freepik

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Правительство выделит 70 миллиардов рублей на закупку флота для экспортно-импортных операций России по программе субсидирования ставки по кредитам. Экономист, политолог Александр Дудчак объяснил «360» такое решение срочностью, ведь строительство собственных судов займет много времени.

В России есть возможность строить свои суда и действуют программы поддержки этой отрасли. Отечественные верфи, по словам экономиста, действительно загружены. Он предположил, что на закупку иностранных судов решили пойти ради экономии времени.

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«Вероятно, это можно объяснить срочностью в решении каких-то задач, потому что на постройку кораблей уходит значительное время. Важно создать оптимальный вариант — с одной стороны, срочно решить проблему, а с другой сделать это не в ущерб отечественным судостроителям», — сказал он.

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Александр Дудчак добавил, что в масштабах отрасли 150 миллиардов рублей — существенная сумма. Если раньше компании могли позволить себе пользоваться судами иностранных компаний и применять разные варианты для оптимизации налогообложения, то из-за санкций сотрудничать с зарубежными партнерами или выводить активы за рубеж стало рискованно.

«Могут возникнуть проблемы у российских потребителей определенных услуг и товаров из-за того, что будут отлавливать и вводить санкции против компаний, которые работают в России. Поэтому нужно обезопасить себя в этом плане», — объяснил он.

Нефтяные танкеры в эту закупку, по информации СМИ, не вошли. Александр Дудчак объяснил это тем, что проблему их нехватки уже решили.

Правительство по программе субсидирования ставки к кредитам на закупки флота для внешнеторговых операций до 2034 года возместит 70 миллиардов рублей из 150 на закупку 85 судов, рассказал «Коммерсант». Оставшуюся сумму выделят банки. Большая часть списка придется на балкеры для перевозки грузов насыпью, например, зерна.