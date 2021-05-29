Новый железнодорожный вокзал откроют в Москве 29 мая

В субботу, 29 мая, в Москве откроется железнодорожный вокзал Восточный. Его встроили в транспортный хаб Черкизово, который объединяет МЦК, метро, наземный транспорт и поезда дальнего следования. Об этом сообщили на сайте РЖД.

«С 29 мая 2021 года переносится место отправления или прибытия поездов дальнего следования в Москве на вокзальный комплекс Восточный (терминал Черкизово) вместо Курского вокзала с частичным изменением расписания. Станция Черкизово находится в Москве, <…> в одном комплексе со станцией МЦК „Локомотив“», — говорится в сообщении РЖД.

Доехать до нового вокзала можно по «красной» ветке метро или по МЦК. Ранее стало известно, что на Восточный перебросят часть поездов с Курского вокзала и разгрузят участок Москва-Каланчевская — Москва-Курская. На нем построят дополнительные пути для МЦД.

В апреле международная неправительственная организация Consumer Choice Center составила рейтинг лучших железнодорожных вокзалов Европы. Казанский и Курский вокзалы Москвы вошли в топ-10. При составлении списка учитывали пассажиропоток, навигацию, удобства для инвалидов, близость гостиниц, магазинов и ресторанов.